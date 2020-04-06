"الدبابة الطائرة" الروسية تظهر قوتها القتالية في صربيا... فيديو

أظهرت المقاتلات المروحية الروسية، والتي تسمى أيضا "الدبابة الطائرة"، من طراز "مي – 35 إم" والتي تعد جزءًا من السرب 714 المضاد للدبابات من اللواء 98 التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي الصربي، قوتها القتالية باستخدام الصواريخ الموجهة ورشاشات آلية 23 مم.

وفقًا لقائد السرب، العقيد دوبروساف درنداريفيتش، خضعت طواقم هذه المروحيات للتدريب اللازم لاستخدام الأسلحة في الظروف الجوية الصعبة في الليل.

ويشار إلى أن هذه الطائرات دخلت إلى القوات المسلحة الصربية في نهاية العام الماضي. وهي مصممة لأداء مجموعة واسعة من المهام القتالية: القضاء على الأهداف الأرضية، وتوفير الدعم الناري لقوات المشاة.

والجدير بالذكر أن سرعة الطيران القصوى للمروحية تصل إلى 300 كم في الساعة، ومسافة الطيران إلى 1000 كم، ويصل الوزن الأقصى للإقلاع 11.5 ألف كغ.

وفقا لتقييم الجيش الصربي، فإن مروحية "مي – 35إم" محمية بشكل جيد، ومزودة بأجهزة ملاحة الأكثر تقدما بالإضافة إلى المؤشرات الإلكترونية وأنظمة الرؤية.