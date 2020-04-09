المدرعات الروسية تتمتع بحماية من أسلحة الدمار الشامل حتى الفيروسات

أعلنت الخدمة الصحفية في المنطقة العسكرية الغربية الروسية أن المركبات المدرعة الثقيلة المشاركة في عرض يوم النصر في الساحة الحمراء تتمتع بالحماية من تأثيرات الانفجار النووي والأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية، بما في ذلك الفيروسات.

وقالت الخدمة إن هذا ليس نوعا من التحضير الخاص قبل العرض أو بمناسبة تفشي الوباء، ولكن جميع الدبابات الروسية الحديثة والمركبات العسكرية وناقلات الجند... مجهزة بحماية ضد أسلحة الدمار الشامل.

وأشارت الخدمة إلى أنه يتم تفعيل الحماية بشكل تلقائي بعد اكتشاف أجهزة الاستشعار للهجوم (حيث يمكن لهذه الحساسات كشف زيادة الأشعة أو المواد السامة في الهواء وما إلى ذلك)، كما يمكن أن يتم تفعيل الحماية بشكل يدوي.

وبعد أن يتم تشغيل الحماية يتم إغلاق جميع منافذ الآلية، ويتم إنشاء ضغط كبير داخلها لا يسمح بدخول الجزيئيات من البيئة المحيطة إلى الداخل، وفقا لموقع "روسيسكايا غازيتا".

أما الهواء الذي يمكنه أن يدخل من مدفع الدبابة، يتم تنقيته عن طريق فلاتر خاصة. ويمكن لطاقم الآلية العمل لمدة يوم واحد على الأقل ضمن هذه الظروف "ظروف العزلة".