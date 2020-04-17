الإعلام الأمريكي يتغنى بقوة طوربيدات "فيزيك" الروسية

كتبت صحيفة أمريكية أن الطوربيد الروسي المحدث "فيزيك" يعد واحدا من أكثر الطوربيدات تطورا في العالم.

ووفقا لصحيفة "ذا درايف"، بالإضافة إلى الطوربيد الروسي، فإن البريطاني من طراز "Spearfish" والألماني "SeaHake Mod 4" أيضا ضمن قائمة أفضل الطوربيدات في العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن " المزيج القوي من السرعة العالية والقدرة على التدمير والمدى البعيد... يمنح الطوربيدات الحديثة ميزة كبيرة على الأسلحة البحرية الأخرى".

الجدير بالذكر أن طوربيد "فيزيك" الروسي هو طوربيد موجه يعمل في أعماق البحار، وله القدرة على تدمير الأهداف ضمن مسافة 50 كم.

ويصل وزن الرأس الحربي إلى 300 كغ، ويستخدم تقنيات متطورة جدا في تحديد الأهداف. ويمكن التحكم عن بعد عن طريق كابل بطول 30 كم.

ويشار أنه في عام 2016 تم الإعلان عن تزويد جميع السفن والغواصات الروسية الجديدة التابعة للبحرية الروسية بطوربيدات من هذا النوع.