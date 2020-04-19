إرسال طراد الصواريخ "موسكو" إلى البحر الأبيض المتوسط

في نهاية الصيف، ستذهب السفينة الحربية الصاروخية "موسكو"، الرائدة في أسطول البحر الأسود، إلى البحر الأبيض المتوسط، حيث ستنضم إلى المجموعة الدائمة للبحرية الروسية.

وقال مصدر في المجمع الصناعي العسكري لوكلات روسية: "20 أبريل/ نيسان "موسكو" ستبدأ أعمال الاستعداد الفني. ومن المقرر الانتهاء من العمل بحلول يوليو/ تموز. بعد ذلك سيضع طاقم السفينة المسار، وفي أغسطس/ أب سيتم إرسال السفينة في رحلة طويلة إلى البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف المصدر أن الطراد سيؤدي مهام في إطار السرب الروسي الدائم، ورفض القائد العام للبحرية الروسية التعليق على هذه المعلومات.

"موسكو" – طراد من مشروع 1164 "أتلانت" مسلح بصواريخ مضادة للسفن بي-1000 "فولكان"، تهاجم صواريخ "فولكان" سربًا معاديًا على ارتفاع منخفض، أسفل مجال رؤية الرادارات المضادة للطائرات، وتحدد الأهداف تلقائيًا.