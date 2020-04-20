مصدر يكشف عن موعد إطلاق غواصة حاملة "بوسيدون"

من المقرر إطلاق الغواصة النووية من المشروع 098531 "خاباروفسك"، والتي ستصبح حاملة للغواصات المسيرة "بوسيدون"، في الشهر أو الشهرين المقبلين، وستستمر الاختبارات لمدة عامين على الأقل، حسبما أفاد مصدر في مجمع صناعة الدفاع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين.

يجري بناء الغواصة من هذا المشروع في مصنع سيفماش في سيفيرودفينسك.

وقال المصدر: "من المقرر إطلاق "خاباروفسك" في الربيع، في أبريل/ نيسان - مايو/ أيار، وستستمر الاختبارات عامين على الأقل."

في وقت سابق، أفاد المصدر نفسه أنه كان يجب إطلاق "خاباروفسك" إلى الماء، قبل نهاية عام 2019 من أجل إكمال تطويرها.

في أبريل، في مصنع سيفماش في سيفيرودفينسك، أقيم حفل إطلاق رسمي لأول غواصة حاملة نموذجية للغواصات المسيرة "بيلغرد" (المشروع 09852).

الغواصة النووية المتعددة الأغراض "بيلغرد" هي غواصة تجريبية ل"بوسيدون".

لم يتم الكشف رسميا عن خصائص الأداء للغواصة "خاباروفسك". ومع ذلك، وفقًا لبيانات من مصادر مفتوحة، تبلغ سعتها نحو 10 آلاف طن، السرعة - 30-32 عقدة، عمق الغوص - 500 متر، العمل بشكل آلي - حتى 120 يومًا، الطاقم - 100 شخص على الأقل.