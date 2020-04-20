في أقصر وقت ممكن...كيف تم إنشاء مقاتلة "لا-5" الأسطورية

"لا-5" هي مقاتلة سوفيتية "لاغغ-3" تم تصميمها في مكتب التصميم "أو كي بي-21" تحت إدارة سيميون لافوتشكين.

تم تركيب محرك جديد عليها، أقوى وأكثر تبريدًا للهواء. جرت أول رحلات في مارس/ آذار –أبريل/ نيسان 1942. دخلت الطائرات الخدمة في أغسطس/ آب 1942.

بحلول بداية عام 1942، كان عمل مكتب تصميم سيميون لافوتشكين على المقاتلة الجديدة على وشك الإغلاق. فضلت السلطات السوفيتية "ياك- 7"، التي كان قد تم إنتاجها. كانت لاغغ-3 أسوء من الإصدارات الجديدة من الطائرات الألمانية. واشتكى الطيارون من ضعف التسليح - ثلاثة رشاشات وعدد غير كاف من الطلقات. قام المصممون بحل المشكلة - قاموا بزيادة عيار الأسلحة والذخيرة، ولكن بسبب ذلك، زادت الكتلة الإجمالية للطائرة. وانخفضت السرعة.

© Sputnik . Chomenko مقاتلة "لا-5"

مشاكل في المحرك

كان هناك حاجة إلى محرك جديد، وليس مبرد باستخدام الماء، ولكن باستخدام الهواء. كان حجم المحرك الجديد أكبر ولا يتناسب مع أبعاد الطائرة، لكن أعضاء مكتب التصميم كانوا قادرين على صنع نموذج أولي للمقاتلة في أقصر وقت ممكن، دون رسومات وحسابات. وفي 21 مارس 1942، ارتفع الطيار المختبر فاسيلي ميشينشينكو بالطائرة لا-5 إلى الجو.

ولكن بسبب استعجال المصممين، لم يتمكنوا من توفير إبعاد الحرارة عن المحرك. حاولوا تركيب مبرد زيت جديد، ولكن لم يتم حل مشكلة الحرارة في قمرة القيادة.

استمرت الرحلات. في يومي 22 و 23 أبريل، حلق الطياران المختبران أليكسي ياكيموف وأليكسي كوبيشكين إلى الجو. أجريا 26 رحلة تجريبية. تم إرسال تقرير إلى موسكو: اجتازت الطائرة الاختبار، ولكن لم يتم حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك. تم منح المصممين عشرة أيام للإصلاح.

حل مشكلة المحرك والمشاركة في الحرب

تم العثور على مبرد زيت جديد في مصنع غورسكي من محرك M-107. كان مخصصًا ل"ياك-7". ولكن تم وضعه على لا-5 ولم يعد المحرك يسخن أكثر من المطلوب.

أجرت 6 مايو 1942 اختبارات. وكانت ناجحة. 20 مايو 1942 تقرر الإنتاج الضخم للطائرة بمحرك أ إش-82إف إن في المصنع رقم 21 في غوركي.

دخلت الطائرة الأولى خدمة الجيش في النصف الثاني من عام 1942. في المجموع، تم تصنيع 1129 مقاتلة فقط في ذلك العام. في سبتمبر/ أيلول، تم تغيير اسم الطائرة رسميًا إلى لا-5.

واستخدمت المقاتلة في الحرب في معركة في منطقة أوليانوفو - سوخينيتشي – كوزيلسك في 14 أغسطس 1942. أسقط الطيارون السوفييت 16 طائرة معادية في 27 معركة جوية.

في المجموع، تم إنتاج أكثر من 9 900 مقاتلة "لا-5".