صحيفة أمريكية تذكر بالخصائص الخارقة للمقاتلة "إف-15"

ذكرت صحيفة أمريكية أن المقاتلة من طراز "إف-15 Eagle"، والتي أجرت أول طلعة لها في عام 1972، قادرة على الطيران لأكثر من 4800 كم، ووفقا للخبراء فإنها قادرة على "عبور العالم".

ووفقا لصحيفة " Popular Mechanics"، فإن قدرتها على عبور العالم تأتي من حقيقة امتلاكها ثلاثة خزانات وقود خارجية سعة كل منها 272 كغ من الوقود، بالإضافة إلى قدرتها على الطيران بسرعة 0.9 ماخ (سرعة الصوت 1 ماخ).

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمقاتلة تعقب طائرات العدو على مسافة نحو 322 كيلومترًا باستخدام رادار مجهز بمعالج فريد.

ووفقا للتقارير الإعلامية، في أبريل من عام 2020، تم اختبار الإصدار الحديث من المقاتلة الأمريكية " F-15QA".