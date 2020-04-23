سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي تتدرب على الإنزال

أفاد الأسطول أن أطقم سفن الإنزال التابعة لأسطول المحيط الهادئ، "نيكولاي فيلكوف" و"الأدميرال نيفيلسكايا"، إلى جانب وحدات لواء أسطول المحيط الهادئ المنفصل، تدربوا على مهام الإنزال البحري مع تحميل المعدات العسكرية.

وقال الأسطول في بيان على موقع وزارة الدفاع الروسية: "تم تحميل المعدات والأفراد على طرق غير مجهزة في منطقة مجال الإنزال البحري بالقرب من كيب كليرك في إقليم بريمورسك. تم تحميل أكثر من 50 مركبة ذات عجلات ومجنزة، المسلحين بها مشاة البحرية في أسطول المحيط الهادئ وأكثر من 250 جنديا، على السفن. سيتم إيصال فرق الإنزال عن طريق البحر إلى أماكن الانتشار الدائم. وخلال التدريب المشترك، قامت المجموعات المتنقلة التابعة للمشاة البحرية بتوفير الحماية لمنطقة التحميل والدفاع الجوي".

وأضاف الأسطول أن زواق الإنزال دي-57 ودي -704 تدربت على الاقتراب من الشاطئ. أثناء التدريب على الدفاع عن السفينة عند وقوفها في طريق غير محمي، قامت القوارب برمي قنبلة يدوية وقائية ضد التخريب.

يذكر أنه في نهاية مارس/ آذار، قامت سفن أسطول المحيط الهادئ بالتدرب على مهام عملية في مياه بحر اليابان في إطار التمارين التكتيكية.