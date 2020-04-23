دبابة "تي-90" تثبت جدارتها في سوريا... فيديو

تشترك دبابات من طراز "تي-90" الروسية في الحرب ضد الإرهاب في سوريا منذ أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2015.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام شوهدت دبابات من طراز "تي-90" في أحد ميادين القتال قرب مدينة حلب. ثم شاركت دبابات "تي-90" في جميع العمليات الهامة التي ينفذها الجيش العربي السوري. وأظهرت التجارب أن هذه الدبابات تستطيع أن تقاوم بنجاح الذخائر الحديثة المضادة للدبابات من إنتاج الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وبالأخص صواريخ "تاو".

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن الكثيرين من الخبراء العسكريين الأجانب توقعوا فقدان جميع دبابات "تي-90" التي استلمها الجيش العربي السوري، في وقت سريع. ولم تصدق هذه التوقعات، إذ تواصل دبابات "تي-90" مشاركتها في محاربة الإرهاب للعام الخامس.

ولا غرو، والحالة هذه، أن تحظى دبابات "تي-90" بقبول العسكريين الأجانب. فمثلا، اقتنت القوات الهندية أكثر من 1000 دبابة من طراز"تي-90" ، وقررت شراء 400 دبابة أخرى. كما تسلَّح الجيش الفيتنامي بدبابات "تي-90" مؤخرا