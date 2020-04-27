لقاء الحلفاء... التعاون الروسي الأمريكي يبلغ أوجه

أصدر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، بيانا مشتركا حول الذكرى الـ75 للقاء قوات الحلفاء، الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وبريطانيا، المناوئين للفاشية والنظام الألماني النازي.

وجاء في البيان إن لقاء الجنود السوفييت والأمريكان على معبر نهر إلبه في 25 أبريل/ نيسان من عام 1945 بشّر بهزيمة النظام النازي.

ونوه البيان إلى أن العالم سيحفظ الذكرى الخالدة للمقاتلين البواسل الذين دحروا الفاشية.

اللقاء التاريخي

وكان لقاء جيشي الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية في منطقة نهر إلبه في أبريل 1945 تتويجا لجهود الحلفاء (الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وبريطانيا) لتقسيم فلول قوات النظام النازي الذي أشعل نار الحرب العالمية الثانية إلى قسمين، القسم الشمالي والقسم الجنوبي، توطئة لاستسلام ألمانيا النازية. ولا بد من الإشارة إلى أن تعاون الحلفاء من أجل الإطاحة بالنظام النازي بلغ أوجه عندما تم هذا اللقاء التاريخي.

وكان الجيش الأحمر (جيش الاتحاد السوفيتي) قد بدأ الهجوم على مدينة برلين عاصمة الرايخ الثالث (ألمانيا النازية) في 16 أبريل 1945. وأمر المشير إيفان كونيف الذي قاد القوات السوفيتية التي هاجمت عاصمة الرايخ الثالث من الجنوب، إحدى وحدات القوات التابعة لإمرته بالتوجه إلى نهر إلبه. وتحركت نحو نفس الجهة من الغرب مجموعة من القوات الأمريكية بقيادة الجنرال كورتني خوجيس.

وكانت القوات الأمريكية والبريطانية قد فتحت الجبهة الثانية لقتال ألمانيا النازية في عام 1944 بعد مماطلة دامت أكثر من عام.

وتم أول لقاء غير رسمي بين مقاتلي الحلف المعادي لزعيم الرايخ الثالث، ادولف هتلر، في الساعة 13:30 من يوم 25 أبريل 1945 حينما التقت فصيلة من القوات الروسية بقيادة الملازم غريغوري غولوبورودكو بفصيلة من القوات الأمريكية بقيادة الملازم ألبرت كوتسيبو.

وبعد اللقاء الأول اتفق الحلفاء على عقد اللقاء الرسمي في وقت لاحق قرب مدينة تورغاو. وتم هذا اللقاء في الساعة 15:30 في الجسر شبه المدمر فوق نهر إلبه حيث تصافح ممثلا القوات السوفيتية والأمريكية، الملازم ألكسندر سيلفاشكو والملازم ويليام روبرتسون.

الأهمية الاستراتيجية

اعتبر لقاء الضابطين الروسي والأمريكي على معبر نهر إلبه بمثابة الحدث التاريخي الكبير الذي لم تقتصر أهميته على الجانب الدعائي بل كانت له أهمية عملية استراتيجية.

فقد تمت بفضل لقاء القوات السوفيتية والأمريكية تجزئة القوات الألمانية وقطع الاتصال بين الأقاليم الألمانية الشمالية والجنوبية، ولم يعد بإمكان نصف القوات الألمانية الجنوبي القيام بأي عمل، وفقا للخبير العسكري نيكيتا بورانوف.

وتجدر الإشارة إلى أن أهمية لقاء الحلفاء لا تطمسها حقيقة أن الجيش الأحمر هو الذي دمر الجزء الأكبر من آلة ألمانيا النازية الحربية بعد أن دحر 607 من فرق ألمانيا النازية بينما تم تدمير 176 فرقة ألمانية فقط في جبهة القتال الغربية بحسب مخيائيل مياغكوف، المدير العلمي لجمعية التاريخ العسكري الروسية.

الأمل في بعث التعاون من جديد

تهلل الناس في موسكو وواشنطن للقاء الجنود السوفييت والأمريكان. وأكد الجنرال الأمريكي المتقاعد كيفين رايان لصحيفة "ازفستيا" الروسية أن هذا الحدث ترك أثره على الأجيال القادمة، وقدم درسًا مفاده أنه لا يجوز أن تقف الجسور المدمرة حائلا دون التعامل والتعاون بين الأمريكان والروس.

وأشار البيان الروسي الأمريكي المشترك الصادر في الذكرى الـ75 للقاء مقاتلي التحالف المعادي لألمانيا النازية إلى أن ذلك الحدث يدل على إمكانية التعاون المشترك من أجل تحقيق الهدف المشترك.

قال ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي، للصحفيين إن ما جاء في البيان المشترك يبعث على الأمل في بعث التعاون الروسي الأمريكي من جديد من أجل توفير الأمن لكوكبنا الأرض ومكافحة جائحة كورونا.