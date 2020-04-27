صفقات التسليح قبل كورونا... الأعلى منذ الحرب البادرة... والسعودية مع الكبار

لم يكن يتوقع أحد ما حدث في العالم بعد تفشي وباء كورونا المستجد، اتجهت الأنظار نحو الحلول الطبية لمواجهة الجائحة، بينما تراجع الحديث عن التسليح، غير أن البيانات أثبتت أن العالم أنفق نحو تريليوني دولار على التسليح في 2019.

كشف تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، اليوم، الإثنين، أن عام 2019 شهد إنفاقا عسكريا عالميا وصل إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثة عقود.

وبحسب التقرير، الذي نشرته شبكة "دوتشيه فيليه" الألمانية، أنفقت دول العالم نحو تريليوني دولار على العتاد العسكري في العام الماضي.

​وأشار التقرير إلى أن "الإنفاق على العتاد العسكري بلغ في العام الماضي 1.917 مليار دولار (1.782 مليار يورو) في العالم؛ أي بزيادةٍ قدرها 3.6% مقارنة بعام 2018، وهي الأكبر منذ 2010".

ولفت التقرير إلى أن "هذه القيمة تعادل 2.2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما أنها تعادل 249 دولارا لكل فرد على وجه الأرض".

وجاءت الميزانيّة التي خصّصتها الولايات المتحدة، الأولى في هذا المجال، وزادت بنسبة 5.3% عام 2019 إلى 732 مليار دولار، أي ما نسبته 38% من الإنفاق العالمي، وهو ما يساوي تقريبا إجمالي ما أنفقته الدول العشر التالية لها في القائمة، وبعد سبع سنوات من التراجع، عاود الإنفاق العسكري للبلاد الارتفاع عام 2018.

'Global military expenditure sees largest annual increase in a decade—says SIPRI—reaching $1917 billion in 2019'. Read the Press Release ➡️ https://t.co/ZSlbz8iP16 Download the Fact Sheet ➡️ https://t.co/bANe7CQMmg#MILEX #GDAMS2020 pic.twitter.com/qXe4UKHYgb — SIPRI (@SIPRIorg) April 26, 2020

​وجاءت الصين في المرتبة الثانية بـ261 مليار دولار، بزيادة 5.1% على مدى عام واحد، ثم الهند بـ 71.1 مليار دولار (+ 6.8% على مدى عام)، وهي المرة الأولى التي تأتي فيها دول من آسيا ضمن أول ثلاثة مراكز في القائمة.

وفي المركز الرابع جاءت روسيا ثم السعوديّة في المرتبة الخامسة، أنفقت جميعها أكثر من 60% من حجم الإنفاق العسكري العالمي.

وحلت فرنسا في المركز السادس، وتلتها ألمانيا في المركز السابع.

وأشار التقرير إلى أن فرنسا سجّلت أقوى زيادة في لائحة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا: فقد زاد إنفاقها بنسبة 10% عام 2019 إلى 49.3 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن بريطانيا جاءت في المركز الثامن ثم اليابان في المركز التاسع ثم كوريا الجنوبية في المركز العاشر.

#China🇨🇳, the world’s second-largest military spender, is estimated to have allocated $261 billion to the military in 2019—equivalent to 14% of global military expenditure. Read more about the trends in world military expenditure ➡️ https://t.co/bANe7CQMmg#MILEX #GDAMS2020 pic.twitter.com/VOZcrycXPy — SIPRI (@SIPRIorg) April 27, 2020

​ونقل التقرير عن نان تيان، الباحث في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قوله إن "الإنفاق العسكري بلغ أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة عام 1989".

ومع تزايد المخاوف من كورونا المستجد، قال نان تيان إن "الدول سيتعين عليها أن توازن بين ما إذا كانت تفضل ضخ مواردها في المجال العسكري أو في النظام الصحي أو التعليم أو البنية التحتية، وأضاف أن " كوفيد19- سيؤثر على كل دولة، لا شك في هذا".

وأشار الباحث في المعهد السويدي إلى أن "الانخفاض في الإنفاق العسكري في سياق أزمة معيّنة لا يدوم طويلاً على الإطلاق".

وأضاف: "يمكن أن نرى انخفاضًا في الإنفاق لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات، ثمّ زيادةً جديدة في السنوات المقبلة".