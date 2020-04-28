وسائل إعلام تقيم الإنزال التاريخي للقوات الروسية في القطب الشمالي

أعربت البوابة الأمريكية The Drive عن تقديرها لقفزة قوات الإنزال الروسية في القطب الشمالي.

لم تستطع البوابة تجاهل أول إنزال مظلي في القطب الشمالي في العالم من ارتفاع 10000 متر.

ووصفت البوابة مناورات المظليين الروس بأنها ليس لها مثيل. وتعتقد أن روسيا أظهرت القدرة على نشر قوات العمليات الخاصة بسرعة ليس فقط في القطب الشمالي، ولكن أيضًا في أية منطقة من العالم تقريبًا.

وشدد الموقع على أن "هذا عرض آخر بارز لقدرات روسيا المتزايدة في هذه المنطقة الاستراتيجية".