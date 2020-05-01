دبابات توأم تحارب بعضها البعض

في عام 1971 ، كان على الدبابات الهندية، سوفيتية الإنتاج تي-54 وتي-55 محاربة الباكستانية تايب 59، التي تم الحصول عليها من الصين. تذكر المواد الفوتوغرافية المنشورة على الشبكات الاجتماعية بهذه الحرب.

بالمظهر الخارجي، لا تختلف المركبات القتالية عمليا عن بعضها البعض. الاختلاف الوحيد هي أن تي54 تحتوي في الجانب الأيمن على برج بالقرب من المدفعيى دي-10تي2إس عيار 100 ملم وعلى إضاءة الأشعة تحت الحمراء إل-2. ومع ذلك، ليس كل مدفعي قادر على الانتباه إلى هذه التفاصيل خلال المعركة، علاوة على ذلك.

#1971War



During 1971 war India used T-54 and T-55 while Pakistan used Type-59 which is a Chinese version of T-54. To distinguish them from enemy tanks #IndianArmy added fake fume extractors to own T-54/55s.

In image one a captured Pakistani Type-59,

In image 2 Indian T-54/55 pic.twitter.com/xr5KxUtPjK — Vinod DX9 (@VinodDX9) April 28, 2020

لتجنب ما يسمى بـ "النيران الصديقة" أثناء القتال، بدأ الباكستانيون في وضع خطوط بيضاء أفقية واسعة على الدبابات. أما الهنود فقد ركبوا قاذفات كاذبة على المدافع، وزادوا حجمها بشكل خاص. ويبدو من ذكريات المشاركين في تلك الأحداث، أن التدابير المتخذه ساعدت.

تم تدمير معظم دبابات تايب 59 بالطيران، ولم يكن طاقم الدبابة دائمًا يزيل براميل الوقود الإضافية في المؤخرة، وكان الطيارون يحاولون إصابتها في الغالب. هكذا، خلال إحدى المعارك تم حرق 19 دبابة من هذا القبيل باستخدام الطائرات.

#1971war



A twin rare snap!#IndianArmy T-54 and T-55 during operations. Both the tanks had different camo too. pic.twitter.com/OkJEy97FDW — Vinod DX9 (@VinodDX9) April 28, 2020

خلال معارك الدبابات في المجموع، فقد حوالي 250 دبابة باكستانية، بما في ذلك عدة عشرات من تايب 59. بالإضافة إلى المعدات من جمهورية الصين الشعبية، تم تدمير M24 و M47 و M48 من صنع أمريكي. خسر الجانب الهندي عددًا أقل بكثير من الآلات - فقط حوالي سبعة عشرات تسينترويوف وتي-54/ 55 والخفيفة بي تي-76.