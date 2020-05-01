مجلة: روسيا تملك أقوى مدفع في العالم

تسلم الجيش الروسي المدفعيات الأولى المحسنة "مالكا".

كتب بيتر سوتشيو في المجلة "تم تطوير مدفعية2إس7إم "مالكا" ذاتية الدفع على أساس نظام 2إس7 الذي تم تطويره في الثمانينيات". "مصممة لضرب الأهداف والمواقع الحيوية للعدو بعيدًا عن خط الجبهة."

وقالت المجلة إن استبدال منصة التثبيت والإلكترونيات زاد بشكل كبير من وظائف المدفعية الروسية. تعتبر "مالكا" واحدة من أقوى المدافع ذاتية الحركة والقدرة على القتال في العالم. وفقا للخبراء، فإن طلقة واحدة من مدفع 203 ملم يمكن أن تدمر المبنى الذي يستخدمه العدو كملجأ.

"مالكا"، مثل "بيون"، ليس لديها برج، ويقع مدفع المدفعية في الجزء الخلفي من الهيكل. بعد تحديث المدفعية ذاتية الدفع، تم تحديث أنظمة إمدادات الطاقة، وتم تركيب أجهزة مراقبة جديدة، بالإضافة إلى محطة راديو حديثة. بالإضافة إلى ذلك، استبدل المهندسون المكونات المستوردة بأخرى روسية.

خضعت "مالكا" المحسنة لدورة كاملة من الاختبارات، تم خلالها اختبار قابلية الحركة والموثوقية للهيكل، بالإضافة إلى قدرات إطلاق النار.

وأشار بيتر سوتشيو "مرافق الإنتاج للتحديث التسلسلي لأنظمة المدفعية ذاتية الدفع مالكا جاهزة".

يذكر الكاتب أن وحدات المدفعية السوفيتية، المسلح بها سلف "مالكا"، "بيون" تم نشرها في ألمانيا الشرقية ولم تشارك في الأعمال القتالية. على الرغم من هذا، فإن الهاوتزر الروسي الأسطوري يحتل موقعًا رائدًا بين المدافع ذاتية الدفع التي تخدم في بلدان مختلفة من العالم.