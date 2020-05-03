ما سبب وجود كرة غريبة في أعلى مروحية "مي-28"؟

تم تجهيز المروحية الهجومية الروسية من طراز "مي-28إن إم" بكرة غريبة تقع أعلى شفرات المروحية، فما هي هذه الكرة وما عملها؟

الكرة الغريبة في أعلى المروحية هي عبارة عن نظام رادار (وهو في الوضع المغلق)، ويشار إلى أن أنظمة الراداد في أغلب المروحيات يكون في مقدمة الطائرة (في الأنف).

ويوفر هذا النوع من الرادارات رؤية مخروطية لقائد الطائرة بزاوية 120 درجة.

بينما تم تزويد بعض المروحيات بنظام رادادر من طراز "إن025" الذي يمكن القائد من الرؤية الشاملة (360 درجة)، وضمن نطاق 20 كم.

يذكر أن المروحية من طراز "مي-28 إن أي" (الصياد الليلي) هي مروحية هجومية سوفياتية وروسية من صناعة شركة "مروحيات روسيا " القابضة. وتستخدم المروحيات من هذا النوع للبحث عن دبابات المعادية والأهداف المدرعة الأخرى وتدميرها. بالإضافة إلى الأهداف الجوية بطيئة السرعة وكذلك الأفراد.