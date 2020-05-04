صحيفة صينية تعلق على ردة فعل الأسطول الروسي على اقتراب حاملة طائرات أمريكية

علق خبراء الصحيفة الصينية " Sohu" على ردة فعل الأسطول الروسي من اقتراب قوة بحرية أمريكية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك حاملة الطائرات من فئة نيميتز.

ووفقا لخبراء الصحيفة، فإن روسيا جعلت الولايات المتحدة تشك في تفوقها العسكري في المحيط الهادئ، حيث يوجد لدى الولايات المتحدة عدد هائل من حاملات الطائرات والسفن الأخرى.

وأضافت الصحيفة أن هذا أصبح واضحا بعد أن أرسلت روسيا مجموعتين تكتيكيتين من البحرية تتكون من أسطول المحيط الهادئ للقيام بتدريبات مع إطلاق نيران حي ومباشر.

وأشارت الصحيفة إلى أن تواجد القوى الروسية والأمريكية في المنطقة أثار القلق لدى المجتمع الدولي، بعد اقتراب القوات من بعضها البعض.

وأضافت أن التدريبات الروسية كانت بقيادة الطراد "فارياغ"، حيث تم استخدام الصواريخ المجنحة من طراز "كاليبر"، وتم تدمير الأهداف المشروطة للعدو.

وذكرت صحيفة "بوليت روسيا" نقلا عن الصحيفة الصينية قولها "كانت هذه الخطوة بمثابة تحذير لحاملة الطائرات الأمريكية التي اقتربت من السواحل الروسية، وأوضحت أن أي عمل متهور يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية".