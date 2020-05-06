بعيدا عن العيون والصواريخ... أين تخبئ الصين غواصاتها

تعد الصين قوة بحرية رئيسية ولها خط ساحلي بطول أكثر من 9 آلاف كيلومتر. وبالتالي، تمتلك الصين عددًا كبيرًا من القواعد البحرية. وتوزع قواتها العسكرية فيها لتدافع عن نفسها ضد إي هجوم مفاجئ من البحر.

تضع الصين قواعد لسفنها وغواصاتها في أنفاق "تحت الأرض". وعددت مجلة "فوربس" العديد من هذه الملاجئ.

يقع أحدها في القاعدة البحرية بالقرب من تشينغداو ويستخدم لحماية الغواصات المجهزة بالصواريخ البالستية. يوجد أيضًا نفق آخر في الصخرة في يولين - هنا تم بناء قاعدة الغواصات النووية قبل 12 عامًا. يوجد نفق أيضًا على قاعدة الغواصات Siachuan Dao، وكذلك في Xiangshan بالقرب من حوض بناء السفن لإصلاح الغواصات.

يوضح خبراء فوربس أنه على الرغم من أنه في وقتنا تبدو الأنفاق ومخابئ القنابل قديمة، إلا أنها لا تزال قادرة إلى حد ما على إخفاء السفن والغواصات من الهجمات الجوية، والأهم عن أعين المتطفلين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذه الملاجئ الحماية من هجوم الصواريخ النووية غير المباشرة.

الصين ليست الوحيدة التي تبني الأنفاق لحماية قواتها البحرية. توجد مرافق مماثلة أيضًا في إيران وتايوان وكوريا الشمالية.