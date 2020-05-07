شاهد اختبار غواصة فرنسية نووية من الجيل الجديد

ووفقا لموقع "Naval News"، فإن الاختبارات تأخرت شهرا تقريبا عن الموعد المحدد له، بسبب الإجراءات التقييدية المتخذة في فرنسا فيما يتعلق بجائحة الفيروسات التاجية.

ويشار إلى أن مشروع "باراكودا" هو مشروع قيد التطوير منذ أوائل عام 2000، حيث يجب أن تحل غواصات هذا المشروع تدريجيا مكان الغواصات النووية القديمة من نوع "ريوبي"، والتي هي في الخدمة منذ 1983. ووفقا للموقع، فإن الجيش الفرنسي سيحصل على 6 غواصات نووية من طراز "Suffren".

وأشار الموقع أن الاختبارات على الغواصة بدأت منذ 29 أبريل/نيسان 2020، حيث يتحقق الخبراء من عمل الأنظمة الموجودة على متن الغواصة، وإمكانية التحكم فيها وسرعتها.

وأضاف الموقع أن طول الغواصة يصل إلى 99.5 متر، وعرضها 8.8 متر. كما تم تجهيزها بمفاعل نووي من طراز "K15" بسعة 150 ميغاواط وتصل سرعتها إلى 25 عقدة في الساعة.

كما أن الغواصة مزودة بأربع أنابيب للطوربيدات من عيار 433 مم، تمكنها من إطلاق الطوربيدات والصواريخ، بالإضافة إلى نشر الألغام البحرية.