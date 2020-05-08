البحرية الروسية بصدد تسلم العشرات من السفن والزوارق العسكرية الجديدة هذا العام

كشف نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروشكو، اليوم الخميس أن روسيا تنتظر استلام العشرات من السفن الحربية في هذا العام.

وجاءت تصريحات كريفوروشكو لمجلة الدفاع الوطني التي ستصدر خلال مايو/أيار الحالي وقال فيها: "في الوقت الحالي استطاعت مصانع بناء السفن العسكرية من انجاز كل ما خطط له وفق الجدول الموضوع".

وأضاف قائلا: "سيتم تسليم البحرية الروسية نحو 22 سفينة حربية مختلفة منها غواصات صاروخية استراتيجية وطرادات، بالإضافة إلى حاملات الصواريخ وكاسحات ألغام وزوارق حربية متنوعة".

وتابع قائلا: " كما سيتم تسليم البحرية بنحو 15 سفينة دعم لوجستي مختلفة".

وأشار كريفوروشكو أن وزارة الدفاع الروسية تخطط لإبرام عقود حكومية طويلة الأجل مع المصانع الروسية من أجل بناء 13 سفينة مخصصة لأقصى البحار، بالإضافة إلى خطط لإنشاء العشرات من السفن العسكرية المتنوعة لتعزيز البحرية الروسية وقدراتها العسكرية المستقبلية.