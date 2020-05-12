سفينة حربية إيرانية تدمر أخرى عن طريق الخطأ أثناء التدريبات... فيديو

ويظهر الفيديو أعمدة الدخان المتصاعدة من السفينة، بالإضافة إلى تدمير البنية الفوقية للسفينة. ووفقا لوسائل الإعلام الإيرانية، فإن السفينة لم تغرق وتم إرساءها قبالة الساحل.

اولین فیلم از #ناوچه_کنارک بعد از حادثه شب گذشته pic.twitter.com/PeoRdedbfw — خبرگزاری صداوسیما (@iribnewsFa) May 11, 2020

وأفادت الخدمة الصحفية للجيش الإيراني، يوم الاثنين، أن ما لا يقل عن 19 شخصا قتلوا وأصيب 15 آخرون في الحادثة أثناء تدريبات عسكرية في خليج عمان.

وجاء في البيان: "بلغ عدد القتلى 19 شخصا وأصيب 15 آخرون وحالتهم الصحية متوسطة".

ومع ذلك، لا يوجد تأكيد أو دحض للمعلومات التي تفيد بأنه أثناء التدريبات قامت سفينة حربية إيرانية بإطلاق صاروخ عن طريق الخطأ، مما أدى إلى إصابته للسفينة الإيرانية الأخرى وتدميرها، حيث أن القوات البحرية الإيرانية إلى اللحظة تسميه حادثا دون ذكر أي تفاصيل.

وانتشر فيديو آخر يظهر لحظة انطلاق صاروخ من سفينة حربية، وبعد لحظات يصل إلى سفينة حربية أخرى ويدمرها، حيث نفت القوات البحرية في وقت لاحق صحة هذا الفيديو وعلاقته بالحادثة أعلاه.