بوينغ تزود السعودية بأكثر من ألف صاروخ

أعلن البنتاغون أنه يجب إتمام عقد بقيمة 1.971 مليار دولار بحلول ديسمبر/ كانون الأول عام 2028.

ستقوم شركة بوينغ الأمريكية للطيران بتزويد السعودية بـ 650 صاروخ كروز جوي التمركز (КРВБ) SLAM-ER (Stand-off Land Attack Missile - Expanded Response) و 402 صاروخ مضاد للسفن Harpoon في تعديل Block II، حسب وثيقة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) نشرت يوم الأربعاء.

تم توقيع عقد بقيمة 1.971 مليار دولار مع شركة بوينغ لتحديث КРВБ SLAM ER وتوريد 650 صاروخ للسعودية. وتقول الوثيقة: "من المتوقع أن يتم تنفيذ الاتفاقية بحلول ديسمبر 2028".

وكما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، يتم تنفيذ العقد في إطار برنامج المبيعات العسكرية الخارجية FMS لتزويد العملاء الأجانب بالمعدات العسكرية. يبلغ مدى إطلاق КРВБ SLAM ER حوالي 270 كم.

سوف يتم تسليم الرياض 402 صاروخ Harpoon Block II بموجب عقد منفصل موقع مع شركة بوينغ. ووفقاً لهذه الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 656.98 مليون دولار، سيتم تسليم الصواريخ من هذا النوع إلى المملكة العربية السعودية، وكذلك إلى البرازيل (أربع وحدات) وتايلاند (ثماني وحدات) وقطر (53 وحدة). لم يتم تحديد تكلفة الصواريخ المخصصة لكل من البلدان المذكورة أعلاه.

يبلغ مدى إطلاق Harpoon Block II حوالي 125 كم.