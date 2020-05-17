"سور الصين الجديد"... قاعدة عسكرية في جيبوتي

تحدثت تقارير إعلامية أمريكية عن القاعدة العسكرية الصينية التي تم إنشائها في جيبوتي، والتي تشبه "سور الصين" وتتميز بتحصيناتها الفريدة.

فبحسب تقرير لمجلة "فوربس" الأمريكية، فإن القاعدة ذات التصميم الفريد والتي تم بنائها من الصفر، تتميز بتحصيناتها التي يندر رؤيتها حتى في مناطق الحرب.

وبدأت الصين بناء جدران القاعدة في بداية 2016، واكتمل بناؤها في ربيع 2017، ويتم العمل على توسيعها منذ ذلك الوقت.

وتتميز هذه الجدران بأنها مصنوعة على طراز حواجز Hesco وتم تزويدها بأسلاك شائكة في الأعلى، لتشكل الجدار الخارجي فقط، وتعرف وحواجز "هيسكو" بأنها عبارة عن إطارات سلكية مملوءة بأكياس رملية عملاقة.

وداخل هذه الجدران يوجد الجدار الرئيسي المبني من الخرسانة، ويحتوي على دراوي تشبه أسنان المشط تعلو وتهبط، وكانت تتميز بها قلاع العصور الوسطى، وبها أيضا فتحات خاصة لإطلاق النار من داخلها، وأبراج طويلة عند الأركان.

Forbes: The Chinese Navy’s Unusually Heavily Defended Fortress Near The Indian Ocean.https://t.co/3ClYbn9UuW via @GoogleNews — Nana4Trump2020 (@Nana4Trump2020) May 17, 2020

وتتميز الطريق البرية للدخول بدورانها حول القاعدة لتعبر بعدها بوابة ضخمة، لتنحرف بعدها الطريق بزاوية 90 درجة من أجل التخفيف من سرعة المركبات، لتصل لنقطتي تفتيش وبعدها لحاجز اصطناعي.

وفي حال الدخول من جهة البحر فإن الأمر يتطلب تجاوز سلسلة من الحواجز الأمنية ونقاط الحراسة بالإضافة للحواجز الأمنية الموجودة داخل القاعدة.