مجلة أمريكية تتحدث عن الغواصة الروسية "شيطان السرعة"

أشارت المجلة إلى أن الغواصة، التي تم إنتاجها في زمن الاتحاد السوفيتي في نسخة واحدة، كانت "شيطان السرعة" الحقيقي.

كتب المؤلف كاليب لارسون في مقال 16 مايو/ أيار: "تم استخدام كي-222 (وفقا لتصنيف الناتو "بابا") لتعقب المجموعات البرية الأمريكية أو التابعة للناتو، وهي تجمع بين السرعة والتخفي".

كان تصميم الغواصة مختلفًا عن الغواصات الروسية التقليدية، مما جعل من الممكن إضافة العديد من الوظائف التي جعلت كي-222 الأسرع في العالم.

هكذا، بدلاً من سبائك الصلب الخفيفة، تم استخدام التيتانيوم في إنتاج هذه الغواصة. هذه المواد أخف وأقوى، لكنها أكثر تكلفة بثلاث إلى خمس مرات من سبائك الصلب. بالإضافة إلى ذلك، وبسبب قوة التيتانيوم، يصعب جعله على أشكال، ولحام المواد في الهواء الطلق أمر مستحيل بسبب امتصاص الأكسجين بواسطة المعدن وفقدان عدد من الخصائص.

ونتيجة لذلك، تطلب بناء حظائر خاصة محكمة الإغلاق تم ضخ الهواء منها وتم إدخال الأرجون بدلاً من ذلك لتطوير الغواصة.

وقال لارسون: "لقد كانت عملية مكلفة، ولكن النتيجة كانت مثيرة للاهتمام. إن السرعة القصوى للغواصة كي-222 كانت أعلى بقليل من 82 كم / ساعة، مما يجعل كي-222 أسرع غواصة في العالم وسريعة بما يكفي لإمساك السفن".

في عام 2010، تم التخلص من كي-222، ولكن تم أخذ بعض ميزاتها في الاعتبار في بناء غواصات روسية أخرى.