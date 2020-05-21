حاملة الطائرات الأمريكية "ثيودور روزفلت" تعود إلى البحر

نقلت شبكة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية، اليوم الخميس، عن القوات البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات الأمريكية "ثيودور روزفلت"، التي عانت من انتشار واسع النطاق لفيروس كورونا، خرجت إلى البحر لأول مرة بعد نحو شهرين من وجودها في القاعدة.

وبحسب البحرية، غادرت حاملة الطائرات يوم الأربعاء، القاعدة في جزيرة غوام ودخلت بحر الفلبين.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان: "بعد تطهير كامل للسفينة من المؤخرة للمقدمة، عاد عدد أفراد الطاقم المطلوب لقيادة السفينة إلى السفينة بعد اجتياز اختبار صارم على الاستعداد للخدمة".

وقال رئيس الأطباء البحريين بروس جيلينجهام لشبكة CNN في مقابلة إنه "متأكد" من أن روزفلت "جاهزة بمعايير طبية"، على الرغم من أن بعض البحارة العائدين إلى السفينة لديهم تحليل إيجابي لفيروس كورونا.

وأضاف: "يمكن أن يعاني الناس من أعراض مستمرة لفترة طويلة، ولكن نظرا للمعلومات التي لدينا اليوم، فمن غير المحتمل أن ينقلوا العدوى إلى أي شخص".

في وقت سابق، تم الكشف عن مرض فيروس كورونا في العديد من السفن الحربية الأمريكية. ووقعت أكبر حالة تفشي على متن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت. وفقا لأحدث البيانات، تم الكشف عن فيروس كورونا في 1150 شخصا، توفي شخص واحد. رست حاملة الطائرات في قاعدة أمريكية في جزيرة غوام. تم وضع بعض الجنود من حاملة الطائرات الأمريكية في الحجر الصحي في غرف الفنادق في جزيرة غوام.