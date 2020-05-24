فنزويلا تنشر فيديو لاختبار أسلحة روسية مدمرة

نشرت فنزويلا عدة فيديوهات تظهر اختبارها لمنظومات إطلاق صواريخ روسية من طراز "غراد" و"بوك إم2إي" بالإضافة إلى منظومة "سميرتش".

وأشارت صحيفة "درايف" الأمريكية إلى أن الجيش الفنزويلي، وكجزء من التدريبات، أرسل قوات إلى جزيرة لا أورشيلا قبالة ساحل البلاد في منطقة البحر الكاريبي.

وتضم القوات العسكرية منظومات إطلاق صواريخ روسية من طراز "غراد" و"بوك إم2إي" بالإضافة إلى منظومة "سميرتش".

Military exercises have been carried out on Orchila island recently including this BM-30 Smerch pic.twitter.com/CZ0RsTn5DM — CNW (@ConflictsW) May 22, 2020

ووفقا للصحيفة، فإن عرض القوة هذا يتم في وقت تعهد فيه الرئيس نيكولاس مادورو بمرافقة خمس ناقلات إيرانية تحمل حوالي 1.5 مليون برميل من البنزين إلى ميناء البلاد. وتعهد الزعيم الفنزويلي بعرقلة أي محاولات للولايات المتحدة للاستيلاء على هذه السفن في المياه اللإقليمية.

وقال مادورو في وقت لاحق عبر كلمة متلفزة "شهدنا مناورات عسكرية ... في جزيرة لا أورشيلا تم خلالها اختبار أنظمة الصواريخ الأكثر دقة لحماية المياه والسواحل".

Despite maduro saying that Buk was also being tested on Isla Orchilla, new photos allow this video to be geolocated to Paraguana in falcon. Buk, S-125 deployed to the Paraguana Peninsula in Falcon. Smerch and Grad were deployed to Isla Orchila though#Venezuela pic.twitter.com/OQV9YiLGiR — CNW (@ConflictsW) May 22, 2020

وأوضح أن الاختبارات أجريت كجزء من تدريبات أكبر أطلق عليها اسم "الدرع البوليفاري"، وتهدف إلى زيادة قدرة البلاد على الرد على أي عدوان أجنبي.