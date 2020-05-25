الجيشان الروسي والسوري يتدربان على حماية ميناء طرطوس من المخربين

أعلن قائد القاعدة الروسية في طرطوس، فياتشيسلاف روديونوف، أن العسكريين الروس والسوريين أجروا مناورة مشتركة لحماية ميناء طرطوس من عصابة من المخربين.

وفقا لسناريو التدريب، حاول أربعة مخربين غواصين وضع عبوة ناسفة في القاع. وصل القارب الروسي المضاد للتخريب "رابتور" إلى المكان الذي يمكن أن تكون العبوة فيه.

"دمر" الجيشان الروسي والسوري مخربين، وحاول اثنان آخران الهرب. وذهب خلفهما سباحون مقاتلون روس. تم القبض على المخربين وأخذهما إلى الشاطئ، وتسليمهما إلى الشرطة العسكرية الروسية.

وبحسب السناريو، عمل الغواصون بالتنسيق مع مجموعة من المنتهكين الذين كانوا يحاولون اختراق القاعدة البحرية بقارب عالي السرعة. أوقف القارب المضاد للتخريب "رابتور" والقارب "كينيل" أعمال المنتهكين.

قامت أحدث كاسحات الألغام الروسية "إيفان أنتونوف" بإزالة الألغام وفتح ممر للقاربين. اكتشف طاقمها العديد من الألغام العائمة تحت الماء ودمروها.

وشارك في المناورات كاسحات ألغام وزوارق تابعة للبحرية السورية.

وقال روديونوف: "تم تنفيذ تمرين تكتيكي مشترك بين البحرية السورية والبحرية الروسية؛ وخلال التمرين التكتيكي المشترك، تم حل قضايا الدفاع المتنوع عن قاعدة طرطوس. لقد تم تحقيق جميع أهداف التدريب المخطط لها، البحرية السورية والبحرية الروسية جاهزتان لحماية قاعدة طرطوس البحرية والدفاع عنها".