الأسطول الشمالي للقوات البحرية الروسية على موعد مع أسلحة فرط صوتية

كشف قائد الأسطول الشمالي التابع للقوات البحرية الروسية، الأدميرال ألكسندر مويسييف، أن القوات ستتسلم في القريب العاجل أسلحة فرط صوتية.

وجاء حديث الأدميرال مويسييف خلال مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا"، قال خلالها: "بحلول نهاية العام سيتم تسليح أكثر من 180 وحدة بأسلحة ومعدات عسكرية مناسبة للاستخدام في الظروف القاسية في القطب الشمالي".

وأضاف مويسييف، قائلا: "سيستمر اختبار الأسلحة الجديدة، بما في ذلك أسلحة فرط صوتية، التي ستسمح بزيادة القدرات القتالية للأسطول الشمالي نوعيا".

وأشار مويسييف أن القدرات الدفاعية الجوية لقوات الأسطول الشمالي قد تحسنت وباتت بأفضل حال.

وتابع مويسييف أن "طريق بحر الشمال الذي يعد ممرا بحريا استراتيجيا يخضع لحماية القوات البحرية الروسية".

يذكر أن الأسطول الشمالي التابع للقوات البحرية الروسية هو أصغر أسطول بحري مقارنة بالقوات البحرية الأخرى، تأسس في عام 1933 وتعد منطقة سفيرومورسك قاعدة أساسية له منذ عام 2013.