وفقًا لصحيفة "سوهو"، بينما تتحطم الطائرات العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت روسيا في استخدام تكنولوجيا الجيل السادس في المقاتلات من الجيل الخامس، والتي تشمل سو-57. وهذا يجعل الطائرة الروسية أول مركبة قتالية من الجيل الخامس بقدرات مقاتلة الجيل السادس، ووصف مؤلف المقال هذا الإنجاز بأنه ثوري.

تحدث كاتب المقال عن مزايا وضع الطائرة المسيرة، تلاحظ الصحيفة أنه يمكن زيادة القدرة على المناورة للطائرة بشكل كبير. توفر التقنيات الحديثة بالفعل مثل هذه الفرصة، ومع ذلك، فإن العببء الزائد لجسم الإنسان لا يسمح بالمناورة بالكامل في الطائرات المأهولة. إذا زادت المناورات الجوية، فقد يفقد الطيار الوعي. لكن الكمبيوتر الذي يتحكم في الرحلة غير مهدد بهذا ونتيجة لذلك، ستتفوق المقاتلات المسيرة المناورة بشكل جيد في المعركة الجوية.

ومع ذلك، لا يمكن للذكاء الاصطناعي حتى الآن أن يحل محل الطيار بالكامل، لأن الوضع يتغير بسرعة أثناء المعركة، ومن الصعب تطوير الخوارزميات اللازمة لمثل هذه الظروف، لذلك يمكن الآن استخدام النظام غير المأهول للطائرة الروسية سو-57 لأداء المناورات الجوية الأساسية: الإقلاع والهبوط والرحلات البسيطة. مثل هذا النظام لا يحل محل الطيار في المعركة، ولكن الآن يمكنه تقليل العبء على الشخص.