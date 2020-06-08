المقاتلة الصينية من الجيل الخامس "جي-20" تحصل على تحديث جديد

أعلنت وسائل إعلام صينية أن المقاتلة من الجيل الخامس "جي-20" حصلت على تطوير جديد.

ووفقا لصحيفة "Sina" الصينية، قام المطورون الصينيون بتطوير فوهة محرك المقاتلة "جي-20"، حيث أن المقاتلة واجهت بعض المشاكل مع ناقل الحركة عند الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة إجراء مناورات معقدة من قبل الطيارين.

ووفقا للمطورين، فإن التحديث الجديد من شأنه حل هذه المشكلة، مضيفين أن قدرة المقاتلة على المناورة أصبحت أفضل.

كما تم إطلاق اسم "جي-20 أي" على النسخة المطورة من المقاتلة وهي مزودة بمحرك محدث من طراز "WS-15" الذي تم تغيير الفوهة فيه.

الجدير بالذكر أن الصين تعد المقاتلة "جي-20" من الجيل الرابع، ولكن الغرب يعدها مقاتلة من الجيل الخامس.