لا تعتبر المنظومة الروسية للدفاع الجوي إس-400 "تريومف" نظام دفاع جوي قوي فحسب، ولكنها أيضًا سلاح حرب هجينة فعال. بمساعدتها، قسمت روسيا صفوف الناتو ورفعت هيبتها في سوق الأسلحة العالمية، وفقا لمجلة "ناتشونال إنترست" الأمريكية.

ثلاثة أفواج من "تريومف" وأربع مجموعات من أنظمة إس-350 "فيتياز" للدفاع الجوي التي طلبتها وزارة الدفاع الروسية قبل أيام، ستعزز نظام الدفاع الجوي القوي في البلاد. تم تصميم "فيتياز" للتعامل مع الأهداف الديناميكية الهوائية الأهداف الباليستية على مدى 60 كيلومترًا، وتحمل كل قاذفة للمجمع 12 صاروخًا.

مدى "تريومف" أكبر بكثير - يصل إلى 400 كم. والأنواع الأربعة من الصواريخ التي يستخدمها المجمع تسمح له ببناء دفاع متعدد الطبقات. في ترسانة إس-400 هناك صواريخ بعيدة المدى 40إن6إي و48إن6 بمدى 400 و250 كيلومتر، على التوالي، صواريخ متوسطة المدى 9إم96إي2 (120 كيلومتر) وقصير المدى 9إم96إي (40 كليومتر). المجمع قادر على صد الغارات الجوية الضخمة ولا يتأثر بالتشويش الإلكتروني.

ومع ذلك، لا تقتصر مزايا "تريومف" على هذا. ولسوء حظ الولايات المتحدة، يتم شراء "تريومف" بكثرة في السوق العالمية. العقوبات الأمريكية ضد مشتري إس-400 لا تساعد – اصطفت عشرات الدول للحصول على أسلحة روسية.

طلبت الهند شراء خمسة أفواج من "تريومف" مقابل خمسة مليارات دولار، ووقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية بشأن توريد الأنظمة، تمتلك تركيا العضو في الناتو "إس-400"، وعلى الرغم من أقوى ضغوط من الولايات المتحدة، لم تتخلى عن تشغيل المعدات الروسية فحسب، بل أيضا تتفاوض على شراء دفعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي.

إن نجاح "تريومف" في السوق الدولية يجلب أرباحًا مزدوجة لموسكو وأضرارًا كبيرة على واشنطن. تتلقى مؤسسات صناعة الدفاع الروسية - التي تخضع أيضًا للعقوبات الأمريكية - الأموال اللازمة للتنمية، وتتزايد مكانة الأسلحة الروسية في العالم، ويتشاجر حلفاء الناتو. لذا فإن الفائدة ليست مضاعفة بل ثلاثة أضعاف. بالإضافة إلى ذلك، اعترف رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أن برنامج المقاتلة غير المرئية F-35 كان في خطر بسبب إس-400، بحسب الصحيفة.