"ستكون مفاجأة سارة"... بوتين يعلق على استعداد روسيا للرد على الأسلحة الأسرع من الصوت

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة، تم بث جزء منها في برنامج "فيستي نيديلي" على قناة "روسيا1"، أنه عندما ستصنع دول أخرى أسلحة أسرع من الصوت، سيكون لدى روسيا على الأرجح وسيلة للتعامل معها.

وقال بوتين: "سيظهر (السلاح الأسرع من الصوت). ولكن أعتقد أنه ستكون مفاجأة سارة لشركائنا أنه عندما يظهر لديهم هذا السلاح، في الغالب سيكون لدينا وسيلة لمحاربة هذا السلاح".

وأوضح الرئيس الروسي أنه حتى الآن لا يمكن لأحد أن يسقط صواريخ أسرع من الصوت بفضل سرعتها العالية للغاية، وهذا هو "يجعل وضعنا الحالي فريد".

وأضاف بوتين: "أكرر مرة أخرى: احتمال كبير جدا أنه سيكون لدينا وسيلة لمكافحة الأسلحة الأسرع من الصوت عندما ستمتلك الدول الرائدة في العالم السلاح الأسرع من الصوت".

كما أكد بوتين أن روسيا في المرتبة الأولى من حيث تطوير أنواع جديدة من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الأسرع من الصوت.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن نفس أنواع الأسلحة التي تمتلكها البلاد اليوم ستظهر في المستقبل بين القوى العسكرية الرائدة الأخرى.