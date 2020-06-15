تجهيز الفرقاطة الروسية "مارشال شابوشنيكوف" بدفاع جوي جديد

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع أن الفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" التي تم تحديثها ستحصل على درع لا يمكن اختراقه: يجري إعداد السفينة لتركيب المنظومة المدفعية الصاروخية للدفاع الجوي "بانتسير-إم".

وقالت المصادر لصحيفة "إزفيستيا" الآن يتم تطوير نسخ متعددة من أنظمة الدفاع الجوي في فرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" من المشروع 1155 "أودالوي"، ولكن يوجد عدد من الصعوبات الفنية، المرتبطة بتحديد الموقع الأمثل لنظام الدفاع الجوي الجديد.

يدرس الخبراء إمكانية وضعه في الخلف أو في الوسط.

الآن الفرقاطة في مركز إصلاح السفن "دالزافود"، حيث يتم الانتهاء من تحديثها. تم تفكيك أكثر من 20٪ من الهياكل الفوقية وإعادة بنائها من الصفر، كما تم استبدال التركيبات الخارجية. التغييرات مطلوبة لتثبيت أحدث المعدات وأنظمة الصواريخ.

وأوضح المؤرخ العسكري دميتري بولتينكوف أنه "مع ظهور "بانتسير"، ستزداد قدرات الدفاع الجوي للفرقاطة بشكل كبير. خاصة عند صد هجمات صواريخ كروز والطائرات المسيرة وقنابل الطائرات".

تجمع الوحدة القتالية "بانتسير-إم" بين ثمانية منشآت للدفاع الجوي ومدفعين أوتوماتيكيين من عيار 30 مم بست سبطانات.

يعتقد الخبراء أن المنظومة ستحمي الفرقاطة من الإصابة، وستكون الصواريخ الرئيسية فيها هي صواريخ "تسيركون" الأسرع من الصوت.