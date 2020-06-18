"إف-22" الأمريكية تعترض قاذفتين روسيتين "تو-95" فوق ألاسكا... فيديو

أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة دفعت بمقاتلات لمرافقة قاذفات روسية من طراز "توبوليف تو-95 إم.إس" الاستراتيجية، القادرة على حمل أسلحة نووية، بالقرب من ألاسكا.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت القيادة في بيان: "رصدت مقاتلات إف-22 رابتور التكتيكية الأمريكية التابعة لقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية... واعترضت قاذفتين روسيتين من طراز توبوليف تو-95 فوق ألاسكا الليلة الماضية".



وأوضح البيان أن القاذفتين الروسيتين لم تنتهكا الأجواء الأمريكية أو الكندية، مشيرا إلى أنهما كانتا ضمن منطقة تحديد الهوية التابعة للدفاع الجوي الأمريكي، على بعد 200 ميل قبالة سواحل ألاسكا.

ولفتت القيادة إلى أن الحادث وقع الثلاثاء، في الأجواء الدولية غربي ألاسكا.