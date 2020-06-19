الدفاع الروسية تنشر فيديو اعتراض القاذفة الأمريكية

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، فيديو اعتراض القاذفة الأمريكية "بي 52 إن" فوق بحر أوخوتسك

كتبت وزارة الدفاع الروسية تحت الفيديو: "رصدت قوات الدفاع الجوي المناوبة في المنطقة العسكرية الشرقية قاذفة القنابل الأمريكية "بي-52إن" ورافقت زوجًا منها فوق المياه المحايدة لبحر أوخوتسك.

وأضافت أنه لاعتراض الأهداف، تم إرسال مقاتلات "سو-30" و"سو-35" و"ميغ-31". على مسافة كبيرة من حدود دولة روسيا الاتحادية، كانت الطائرات التابعة للقوات الجوية الأمريكية مراقبة باستمرار بوسائل السيطرة على المجال الجوي الروسي. لم تكن هناك انتهاكات لحدود روسيا.

تم تنفيذ رحلات الطائرات الروسية بما يتفق مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون انتهاك حدود الدول الأخرى.