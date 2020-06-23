"تو-95" تتزود بالوقود في الجو...فيديو من قمرة القيادة

تم تصوير "تو-95" وهي تتزود بالوقود من قمرة القيادة. ودهش مستخدمو الإنترنت بمهارة "الدب" الضخم والطائرة الناقلة "إيل-78" في التزود بالوقود.

وكتب تحت الفيديو: "حتى الفيديو يظهر مدى بعد الطيار عن قضيب التزويد بالوقود وفتحة التزود بالوقود. إذا كانت فتحة التزود بالوقود في الطيران التكتيكي تبعد على طول ذراع الطيار، فهنا هي بعيدة".

يعد التزود بالوقود في الجو أحد أصعب عناصر التدريب على الطيران، وهو عنصر ضروري في تدريب طياري الطيران البعيد المدى، والذي يمكن أن يزداد بشكل كبير في وقت العمل وأثناء أداء مهام على مسافة كبيرة من القاعدة.