العراق يعيد إحياء دبابات سوفيتية وصينية وبريطانية... فيديو+صور

قرر العراق مواصلة ترميم المركبات المدرعة القديمة. فإلى جانب العينات التي تم شراؤها من الاتحاد السوفيتي ومن بلدان حلف وارسو السابق، يتم إحياء الغنائم التي تم اغتنامها من إيران المجاورة خلال حرب 1980-1988.

ويذكر أنه من المقرر "إعادة إحياء" أكثر من عشرين دبابة قتال رئيسية مثل تشيفتين، والتي تم تصنيعها في المملكة المتحدة في النصف الثاني من السبعينيات.

من المعروف أن هذه الدبابات التي يبلغ وزنها 55 طناً شاركت في صد العدوان الأمريكي عام 2003 ، لكن لا توجد بيانات عن أي نجاحات معينة حققتها في المعارك.

نظرًا لحقيقة أن الدبابات في حالة سيئة للغاية، فإن العمل يسير ببطء شديد - يؤثر نقص العدد المطلوب من قطع الغيار عليه.

بالإضافة إلى الدبابات نفسها، فإنه يتم إصلاح المدرعات FV4204 ARRV المصنوعة على هيكل Chieftain، والتي تستخدم لسحب المركبات.

لواء الطفوف/ الحشد الشعبي يعيد إحياء حوالي 15-30 دبابة بريطانية ومدرعة واحدة وعدد من منقذي الدبابات البريطانية الصنع (من غنائم حرب الثمان سنوات 1980-1988) pic.twitter.com/ckRnaeuYBS — Mustafa Ahmad (@KLKAMASH2018) June 21, 2020

ويبدو من الفيديو أن العراقيين يعتزمون إعادة دبابة الاستطلاع الخفيفة الإيرانية السابقة سكوربيون.

أيضا يتم إحياء الدبابة السوفيتية تي-55 وتي-72 ومركبات قتال المشاة بي إم بي-1 وبي إم بي-2 والدبابات الصينية تايب 69.