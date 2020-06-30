تجهيز السفن الروسية بطائرات مسيرة عمودية الإقلاع

قال رئيس المركز الوطني لتطوير التكنولوجيا والعناصر الأساسية في المؤسسة، أوليغ مارتيان، لوكالات روسية: "نقوم بتطوير مجموعة من الطائرات مع إمكانية الإقلاع والهبوط الرأسي على سطح السفينة. إن هذه مهمة مثيرة للاهتمام للغاية: يجب أن تقلع الطائرات المسيرة، وتنفذ المهمة، وتعود، حتى أثناء هبوب الرياح، على متن سفينة متحركة تهزها الأمواج".

في إطار المشروع، أجريت التجربة الأولى لتقييم إمكانية الإقلاع والهبوط الجماعي في منطقة محدودة. وتخطط المؤسسة للاختبار التالي في الأيام القادمة، وستختبر خلاله الخوارزميات للإقلاع والهبوط التلقائي على سطح السفينة.

سيتم تصميم مظهر الطائرة المسيرة في غضون شهرين، وبعد ذلك سيبدأ العمل الجاد في إنشائها. ومن المخطط أن يتم تجهيز الأنواع الحالية من السفن بطائرات مسيرة عمودية الإقلاع والهبوط: الطرادات وكاسحات الجليد.