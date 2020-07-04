مجلة أمريكية: "بوسيدون و"بوريفيستنيك" أسلحة "مرعبة"

يعتقد الخبراء أن هذه الأنظمة يجب أن تكون مشمولة باتفاق جديد مع روسيا بشأن الحد من الأسلحة الاستراتيجية.

كتب الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للحد من الأسلحة، مارشال بيلينغسلي على تويتر عن هذا. وأشار إلى مقال في مجلة فوربس، حيث افترض أن زيادة تركيز النظائر المسجلة في شمال شرق أوروبا، والتي لوحظت في 22-23 يونيو حزيران، يمكن أن تكون مرتبطة باختبار الأسلحة الروسية.

Hope it’s not the case. We repeatedly warned Skyfall & Poseidon are terrible concepts. Whether or not responsible for latest incident, highlights why Russia should shelve these projects. Big waste of money. Not covered by #NewSTART. Next agreement must. https://t.co/3DmxvMdd5Q — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) July 3, 2020

وكتب الممثل الخاص: نأمل أن الأمر ليس كذلك. لكن "بوريفيستنيك" و"بوسيدون"، أنظمة "مرعبة". بغض النظر عما إذا كانت روسيا مسؤولة عن الحادث الأخير، فيجب عليها تأجيل هذه المشاريع.

وعلق السكرتير الصحفي لرئيس روسيا، دميتري بيسكوف على هذه المسألة، قائلاً إن نظام مراقبة السلامة الإشعاعية في روسيا لم يلاحظ أي تهديدات خلال هذه الفترة. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن التسريب شمال أوروبا لا يشكل تهديدا لصحة الإنسان والبيئة.