الولايات المتحدة تنشر قاذفة استراتيجية في غوام

نقل البنتاغون إلى جزيرة غوام، الواقعة في الجزء الغربي من المحيط الهادئ، القاذفة الاستراتيجيةB-52H، بحسب بيانات مواقع مراقبة الطيران الغربية.

القاذفة B-52H قادرة على حمل صواريخ كروز والقنابل الجوية. حلقت من قاعدة باركسديل الجوية في ولاية لويزيانا الأمريكية.

يشار إلى أنه في الوقت الحاضر، تجري مناورات في البحرية الصينية في بحر الصين الجنوبي. في اليوم السابق، تم إرسال حاملتي طائرات إلى هناك، السفن الحربية رونالد ريغان ونيميتز.

في السابق، عبر البنتاغون عن قلقه من مناورات الصين. ووصفت وزارة الدفاع الأمريكية هذه التدريبات بأنها تأتي بنتائج عكسية.