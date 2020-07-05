خبراء غربيون يقيمون الأسلحة الروسية المستخدمة في سوريا

أصبحت مشاركة الجانب الروسي في مكافحة الإرهاب في سوريا أحد العوامل الرئيسية للتحسن النوعي للجيش الروسي. تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل خبراء المركز التحليلي الأمريكي راند.

أقيم العرض المخصص للانتصار في الحرب الوطنية العظمى في قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية السورية في 24 يونيو / حزيران. شارك في هذا الحدث الرسمي أنظمة الصواريخ التكتيكية "إسكندر-إم"، بالإضافة إلى العربات المدرعة "تايفون" و"تيغر-إم".

قال المحللون الغربيون الذين اطلعوا على برنامج العرض إن "إسكندر-إم" في الجمهورية العربية السورية تم استخدامه على نطاق محدود إلى حد ما، ولكن من المستحيل الاعتراض على فعالية استخدامه، لأن هذه المجمعات يمكن أن تدمر أهدافًا أرضية على مسافة تصل إلى 500 كيلومتر، حسب موقع "بوليت روس".