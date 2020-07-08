كيف حصلت البحرية الأمريكية على السفينة الروسية "فلاديمير فاسلاييف"

وفقا لمجلة "فوربس"، نشرت قيادة النقل الأمريكية صورة لسفينة سوفيتية سابقة على الشبكات الاجتماعية.

هذه واحدة من 17 سفينة نقل ثقيلة مصممة لنقل الجنود والمعدات العسكرية. حصلت السفينة على اسمها الأمريكي "العريف روي ويت" تخليدا لذكرى البحار، الذي غطى بنفسه القذيفة أثناء حرب فيتنام وبالتالي قام بحماية زملائه من الشظايا.

#DYK, the @MSCSealift USNS Lance Cpl. Roy M. Wheat is a Maritime Prepositioning Force Ship named to honor @USMC Marine and Medal of Honor recipient LCPL Roy Wheat who smothered a mine with his body to save fellow Marines during the Vietnam War. #MeettheFleet #Togetherwedeliver pic.twitter.com/9cgekGX1zi — USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) June 26, 2020

ومع ذلك، كانت تعرف السفينة من قبل باسم مختلف. تم بناؤها في الثمانينيات في مصنع بناء السفن في البحر الأسود في نيكولايف. تقع هذه المدينة على أراضي أوكرانيا، التي كانت آنذاك جزءًا من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية. كانت السفينة ، المسماة "فلاديمير فاسلايييف" ، السفينة الرابعة والأخيرة من المشروع 1609.

وأشارت المجلة إلى أنه تم تصميمها للسفر على طرق طويلة حتى أثناء العاصفة. في الوقت نفسه، كانت "فلاديمير فاسلاييف" مملوكة لشركة البحر الأسود للشحن لبعض الوقت. لكن بعد انهيار الاتحاد السوفييتي تغير الوضع. اشترت البحرية الأمريكية "فلاديمير فاسلاييف" في عام 1997. تم إعادة بنائها، ومنذ عام 2003 كانت السفينة جزءًا من قيادة الشحن.