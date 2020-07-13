بيلاروسيا تختبر صاروخا جديدا...فيديو

أجرى الاختبارات اللواء الميكانيكي للحرس الحادي عشر في حقل التدريب أبوزليسنوفسكي في مقاطعة بريست.

وفقا لقناة VoenTV ، في إطار التحديث، تم تخفيض وزن الصاروخ وزيادة مدى الطيران. كما تم تغيير وحدة التحكم. تم إطلاق النار على مسافة 400 و 6000 متر. في السابق، كان أقصى مدى 5000 متر.

وقال التقرير: "أطلقوا صاروخًا برأس حربي على جسم مدرع لمسافة كيلومترين ونصف. كل طلقة ناجحة."

يذكر أن نظام صواريخ "شتورم-إس" المضادة للدبابات الذي تم إنشاؤه في مكتب التصميم كومسومولسك لصناعة الآلات دخل الخدمة في عام 1979.

المركبة القتالية "شتورم-إس" على منصة على ناقل / جرار مدرع خفيف عائم متعدد الأغراض إم تي إل بي. يمكن أيضًا تجهيز المجمع بصاروخ موجه 9إم114إف برأس حربي شديد الانفجار لهزيمة مشاة العدو ونقاط الرماية.

تم تصدير مجمع شتورم إلى دول حلف وارسو، وكذلك إلى كوبا وأنغولا وزائير والهند والكويت وليبيا وسوريا. تم استخدامه بنجاح خلال الأعمال القتالية في أفغانستان والشيشان وأنغولا وإثيوبيا.