مقاتلة "سو 27" روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن إحدى مقاتلاتها اعترضت طائرة استطلاع أمريكية اقتربت من الحدود الروسية فوق البحر الأسود، مؤكدة أن عملية مرافقتها تمت بشكل آمن.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع: "كشفت أجهزة مراقبة المجال الجوي الروسي في 23 يوليو/ تموز، فوق المياه المحايدة للبحر الأسود عن هدف جوي يقترب من حدود الدولة الروسية. لاعتراض الهدف، أقلعت مقاتلة من طراز "سوخوي 27" تابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية".

وأوضح البيان أن طاقم المقاتلة الروسية اقترب إلى مسافة آمنة من الهدف الجوي ، وتبين أنها طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بي-8 إيه بوسيدون".

وأشار المركز إلى أنه بعد أن أبعدت المقاتلة طائرة الاستطلاع عن حدود الدولة الروسية، عادت إلى مكان مقرها آمنة.

وشدد البيان على أن الطلعة الكاملة للمقاتلة من طراز "سو – 27" الروسية تمت بدقة ووفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، ولم يُسمح بأي انتهاكات للحدود الروسية.

يذكر في هذا الصدد أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات بدون طيار، بالقرب من الحدود الروسية، شهد زيادة في الآونة الأخيرة وعلى وجه الخصوص.

وترصد هذه الطائرات بشكل مكثف منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد.

ودعت وزارة الدفاع الروسية واشنطن مرارا إلى التخلي عن مثل هذه النشاطات، الشيء الذي لم تستجب له وزارة الدفاع الأميركية حتى الآن.