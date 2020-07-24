دولة عربية أول مشتر لنظائر صواريخ "جافلين" الصينية

بدأت الصين في تصدير الجيل الثالث من أنظمة Red Arrow-12 المضادة للدبابات، والمعروفة أيضًا باسم HJ-12.

أبلغت مصادر من جمهورية الصين الشعبية في أوائل الربيع من هذا العام عن العمل على طلب إحدى الدول. وأصبحت الجزائر أول دولة تحصل على نظائر مجمعات جافلين الأمريكية من الصين، حسب موقع "تشاينا ديفينس".

هذا ليس مفاجئًا، الجيش في هذا البلد له علاقات طويلة الأمد مع المجمع الصناعي العسكري الصيني. وقد اشترت من الصين مدافع هاوتزر ذاتية الدفع، ومدافع هاون، وأنظمة إطلاق صاروخية متعددة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة للاستطلاع والهجوم ومعدات بحرية.

Первым покупателем китайских ПТРК третьего поколения Red Arrow-12, судя по данным из неофициальных источников, стал Алжир. pic.twitter.com/87rr2w0Orf — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 21, 2020

وفقًا للخبراء العسكريين، سيحل HJ-12 محل المجمعات السوفيتية القديمة التي تم تطويرها في النصف الأول من السبعينيات.

تعتبر"Red Arrow-12" من الأنظمة التي تعمل على مبدأ "أطلق وانسى". تم عرضه لأول مرة في عام 2014.

يصل إجمالي الكتلة إلى 22 كغم. ويبلغ وزن الصاروخ نفسه 17 كيلوغرامًا، و 5 كيلوغرامات أخرى هي محدد الهدف، وله قنوات تصوير حراري نهارًا وليلاً ، بالإضافة إلى محدد المدى بالليزر. يبلغ الطول الإجمالي لحاوية الإطلاق 1200 ملم.

تسمح الأبعاد والوزن باستخدام هذا السلاح من الكتف. أقصى مدى لإطلاق النار في ظروف النهار هو 4000 متر، في الليل ينخفض ​​إلى 2000 متر.