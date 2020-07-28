غواصة أمريكية بسلاح ليزري لتحديد الأهداف... صورة

لكن الشيء الأكثر إثارة للاهتمام في الصورة ليس الغواصين الشجعان، بل سلاح غريب المظهر على صدر أحدهم (رجل في قناع على اليسار في الصورة). للوهلة الأولى، يبدو وكأنه بندقية ذات نظام بصري لتحديد الهدف (سلاح غير عادي بالنسبة للغواصة).

إذا نظرت عن كثب، يصبح من الواضح أن نظام تحديد الهدف مثبت على إطار، ويتم تثبيت جهاز أسطواني أمامه، يشبه نظام تحديد الهدف، لكن أكبر بمرة ونصف. هذا هو ليزر E.E Meyers Glare LA-9 / P القتالي غير المميت الذي يستخدم لإعماء العدو مؤقتًا، حسب موقع "درايف".

يطلق على الجهاز اسم "جهاز صرف بصري" والغرض منه: إعطاء الهدف فرصة لتوضيح النية. تحذير غير شفهي لا لبس فيه؛ قمع مؤقت بصري للعدو بواسطة إشعاعات قوية.

كما تعلمون، فإن الغواصات أكثر عرضة للخطر على السطح. بمجرد ظهور الغواصة، يصعد بحار مع القائد مع سلاح Glare إلى سطح الغواصة. إذا حاول سباح أو سفينة الاقتراب من الغواصة بأهداف غير معروفة، يتم إرسال أشعة تحذيرية في اتجاهه، يمكن فهمها بدون مترجم. في نفس الوقت Glare هو سلاح إنساني. يحدد نظام قياس المدى الليزري المسافة إلى الهدف ويوقف الإشعاع إذا كان هناك خطر تلف الشبكية. بمجرد أن يغادر الهدف منطقة الخطر، يعمل الليزر مرة أخرى.

يستطيع جهاز الإعماء إرسال إشارات ضوئية 4 كيلومترات ليلاً و1.5 كيلومترًا خلال النهار. كما أن البحرية الأمريكية وضعت ليزرًا ثابتًا أكثر قوة على إحدى الفرقاطات، مصمم لنفس الغرض. يطلق عليه ODIN.