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    سفينة حربية إيرانية

    وكالة تنشر صور إطلاق إيران لنموذج حاملة طائرات إلى البحر

    © AP Photo / Mahdi Marizad
    رصد عسكري
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    أطلقت البحرية الإيرانية حاملة طائرات من طراز نيميتز في مضيق هرمز. تم استعادة السفينة التي يبلغ طولها 200 متر، والتي كانت مركبا صناعيا تم إيقاف تشغيله وتعديله بشكل كبير، بعد تدميره بالكامل تقريبًا في تمرين عام 2015 ، وهي جاهزة للمعركة مرة أخرى.

    رصدت صور الأقمار الصناعية سحب "حاملة الطائرات" من القاعدة البحرية الإيرانية بندر عباس في البحر المفتوح. يشبه النموذج بالحجم الطبيعي حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية، مع طائرات اصطناعية تشبه المقاتلات البحرية الأمريكية F / A-18 Hornet. كل هذا يدل على الاستعداد للتدريبات التي ستقوم بها البحرية الإيرانية، والتي من المرجح أن يتعرض فيها النموذج للضرب المبرح، حسب موقع "درايف".

    لم يتم اختيار مكان الضرب بالصدفة. يعتبر مضيق هرمز ذا أهمية استراتيجية للاقتصاد العالمي. يمر عبره ثلث الغاز المسال وربع النفط على الكوكب. يتراوح عرض المضيق من 39 إلى 96 كيلومترًا؛ وتقع القواعد العسكرية الإيرانية على ساحله الشمالي، وهددت طهران، رداً على العقوبات الأمريكية، مرارًا وتكرارًا بإغلاق هذا الطريق الحيوي. واشنطن، في كل مرة تعلن أنه لا ينبغي القيام بذلك، وتعد برد حاسم. إن المهمة الرسمية لحاملة الطائرات الأمريكية التي تعمل باستمرار في المنطقة هي ضمان سلامة الملاحة.

    في عام 2015، أدخلت إيران ، خلال مناورات "النبي العظيم التاسع"، نموذج لحاملة طائرات إلى المضيق ودمرته بشكل واضح. تعرضت السفينة لهجوم بصواريخ كروز مضادة للسفن أطلقت من الشاطئ، أطلقت من القوارب الصغيرة والطائرات. ثم صعد الحرس الثوري الإيراني إلى السفينة المحترقة. تم سحب بقايا النموذج إلى قاعدة بندر عباس، حيث وقفت لمدة أربع سنوات على مشارف الميناء. في عام 2019، أظهرت صور الأقمار الصناعية أن إيران ستعيد بناء "حاملة الطائرات": في أغسطس أب، تم نقل التصميم إلى الجزء المحمي من الميناء، وبحلول فبراير 2020، عادت كالجديدة.

    وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" يوم الاثنين، أن "صورة التقتطها شركة Maxar Technologies، يوم الأحد، تظهر زورقا إيرانيا وهو يتحرك بسرعة نحو نموذج حاملة الطائرات، بعد أن سحبتها قاطرة بحرية إلى المضيق من ميناء بندر عباس الإيراني".

    ولم تعترف وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية والمسؤولون الإيرانيون بعد بجلب النسخة المزيفة إلى مضيق هرمز، والذي يمر عبره 20% من النفط في العالم. ولم يرد الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية في البحرين، والذي يقوم بدوريات في الممرات المائية في الشرق الأوسط على الفور على طلب التعليق، حسب الوكالة.

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    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة, حاملة طائرات, إيران
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