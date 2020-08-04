البحرية الروسية تجري مناورات تحاكي سيناريو صد "هجوم إرهابي"... فيديو

نجحت قوات أسطول بحر البلطيق خلال التدريب في تنفيذ أعمال التأمين الخاصة بصيانة السفن في محاكاة سيناريو صد هجوم "لعناصر إرهابية" في إطار مناورات "درع محيط– 2020" للبحرية الروسية.

كالينيغراد – سبوتنيك. قال الناطق باسم قوات أسطول بحر البلطيق العقيد رومان مارتوف: "بمساعدة الوحدات الفرعية لمكافحة الإرهاب والمشاة البحرية والشرطة العسكرية تم تنظيم الدفاع عن كافة المقار التي تم نشرها للتأمين الإداري التقني للسفن".

وأوضح "تم بالتعاون بينهما صد هجمات مجموعات إرهابية تعمل تحت سطح الماء وباستخدام قوارب سريعة".

وتابع "وقامت عناصر المشاة البحرية بالقضاء على الإرهابيين الذين حاولوا اقتحام بعض المقار من الساحل".

وأضاف "شارك في هذه المرحلة من المناورات التي تجري في مقاطعة كالينينغراد أكثر من 10 سفن ومراكب تأمين وزورق دورية من طراز "رابتور" ومروحيات تابعة لسلاح الطيران في أسطول بحر البلطيق، إضافة إلى أكثر من 1000 عسكري ومدني وأكثر من 200 قطعة من مختلف أنواع المعدات العسكرية والخاصة".