أحدث مدفع صيني يصطدم بسيارة... فيديو

ظهر مقطع فيديو على الإنترنت يرصد حادثًا غير عادي.

وفقًا لمقطع فيديو قصير نُشر على موقع يوتيوب، فإن أحدث مدافع هاوتزر ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز PLC-181 في الصين اصطدم بسيارة. يشار إلى أن الحادث وقع عند معبر للمشاة.

لحسن الحظ، تمكن سائق المدفع الثقيل من التوقف في الوقت المناسب، ولم تصب السيارة المدنية التي اعترضت طريق المدفع.

يذكر أن المدفع دخل خدمة جيش التحرير الشعبي الصيني في عام 2019. يتراوح وزنه، وفقًا لتقديرات مختلفة، من 22 إلى 27 طنًا.

معدل إطلاق النار من مدفع الهاوتزر هو 4-6 طلقات في الدقيقة، ويقدر المدى بـ 30.000 - 50.000 متر ، حسب نوع الذخيرة المستخدمة.