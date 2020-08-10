ماذا يفعل خبراء المتفجرات أثناء تفكيك القنابل... فيديو

يقوم خبراء المتفجرات بعمل بطولي يعرض حياتهم للخطر من أجل إنقاذ حياة الآخرين من قنابل على وشك الانفجار معتمدين على مجموعة من التقنيات التي تحمي حياتهم وتجعلهم أكثر قدرة على إنجاز المهمة.

لكن عملهم يتطلب أدوات خاصة أبرزها "بدلة المتفجرات"، التي يقول عنها أحد خبراء حلف شمال الأطلسي "الناتو" إن ارتداءها يشبه البقاء داخل غرفة صغيرة درجة حرارتها مرتفعة لمدة 30 دقيقة.

ونشرت الصفحة الرسمية لحلف "الناتو" على "تويتر" مقطع فيديو يرصد جانبا من عمل خبراء المتفجرات، الذي يبدأ بارتداء بدلة المتفجرات الخاصة بحمايتهم في حالة انفجار القنبلة، التي يعملون على تفكيكها.

"Like wearing two wet blankets in a sauna for 30 minutes"🥵🧖



- Xavier 🇧🇪 #EOD Tech with @TheBelgianNavy on what it feels like to wear the bomb suit 💣#WeAreNATO pic.twitter.com/czkz018NeO — NATO (@NATO) August 10, 2020

ويقول خافير ديدكير، خبير متفجرات في البحرية البلجيكية: "إن ارتداء هذه البدلة يشبه البقاء في الـ"ساونا" لمدة نصف ساعة"، إضافة إلى وزنها الذي يصل إلى نحو 40 كغم.

وتابع: "لا يمكن الذهاب إلى قنبلة دون حسابات دقيقة وعقل يكون في غاية التركيز على ما تقوم به من خطوات وما هي الخطوات التالية"، مضيفا: "لا نعرف ما الذي ينتظرنا من مفاجآت أثناء العمل".