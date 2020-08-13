إسرائيل وأمريكا تجريان تجربة ناجحة لمنظومة "حيتس 2" المضادة للصواريخ

أجرت وزارة الدفاع الإسرائيلية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للدفاعات الصاروخية فجر اليوم تجربة ناجحة لصاروخ مضاد للصواريخ من طراز "حيتس 2".

القدس - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الدفاع في بيان لها أنها "أجرت بنجاح تجربة مجدولة مسبقا على صاروخ مضاد للصواريخ من طراز (آرو - حيتس 2) وهي منظومة قادرة على اعتراض صواريخ ذاتية الدفع بعيدة المدى خارج الغلاف الجوي".

وأضافت وزارة الدفاع بأن "التجربة أجربت من قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للدفاعات الصاروخية". وأكدت وزارة الدفاع أن "الصاروخ المعترض أصاب صاروخ الهدف بدقة بالغة".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إن "إسرائيل تقف أمام تحديات جمة قريبة وبعيدة وإنها تسعى دائما لتسبق أعداءها بخطوة والدفاع عن سماء إسرائيل من وجه أي تهديد". وأضاف غانتس بالقول: "وحدتنا التكنولوجية الخاصة تضمن أننا سنكون دائما متقدمين بخطوة على أعدائنا".

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد أجريتا سلسلة تجارب ناجحة على الجيل الثالث والمتطور من هذه الصواريخ في إسرائيل وفي ولاية ألاسكا الأمريكية حيث احتاجت التجارب مساحات واسعة لإجرائها. وينضم هذا الجيل من الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية إلى منظومة "القبة الحديدية" و"مقلاع دافيد" المخصصة لاعتراض الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

وأجرت إسرائيل مطلع العام الجاري تجربة مماثلة على منظومة الدفع المستخدمة في صواريخ هجومية ودفاعية، كما أجرت نهاية العام الماضي تجربة على صواريخ (يريحو – "اريحا") القادرة على حمل رؤوس نووية وفق مصادر مطلعة.